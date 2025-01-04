Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции

Личные финансы
29
Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции
Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции, Фото: freepik
Использование облачных хранилищ стало неотъемлемой частью современной цифровой жизни, но для обеспечения безопасности важно соблюдать несколько простых, но эффективных мер.
Сотрудники Киберполиции Украины поделились полезными советами по защите личных данных, хранящихся в облачных хранилищах.

Советы по защите данных

1. Используйте сложные и уникальные пароли для учетной записи и активируйте двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.
Читайте также
2. Периодически проверяйте свои файлы в хранилище и устройства, имеющие доступ к ним, чтобы обнаружить какие-либо необычные действия или несанкционированные доступы.
3. Обязательно удаляйте кэш «уже удалённых файлов». Облачные сервисы часто сохраняют файлы в «корзине» в течение определенного времени.
Убедитесь, что важные конфиденциальные файлы полностью уничтожены, и их нельзя восстановить.
Читайте также
4. Включите уведомления о любых действиях в вашем аккаунте, чтобы оперативно реагировать на любые подозрительные активности.
5. Периодически проверяйте и удаляйте доступ к облачному хранилищу для неиспользуемых устройств.
6. Включите и настройте параметры восстановления учетной записи для предотвращения потери доступа к вашей информации в случае потери или скомпрометирования учетных данных.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.