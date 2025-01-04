Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции — Finance.ua

Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции Сегодня 13:14 — Личные финансы

Как защитить данные в облачных хранилищах: советы от Киберполиции, Фото: freepik

Использование облачных хранилищ стало неотъемлемой частью современной цифровой жизни, но для обеспечения безопасности важно соблюдать несколько простых, но эффективных мер.

Сотрудники Киберполиции Украины поделились полезными советами по защите личных данных, хранящихся в облачных хранилищах.

Советы по защите данных

1. Используйте сложные и уникальные пароли для учетной записи и активируйте двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

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2. Периодически проверяйте свои файлы в хранилище и устройства, имеющие доступ к ним, чтобы обнаружить какие-либо необычные действия или несанкционированные доступы.

3. Обязательно удаляйте кэш «уже удалённых файлов». Облачные сервисы часто сохраняют файлы в «корзине» в течение определенного времени.

Убедитесь, что важные конфиденциальные файлы полностью уничтожены, и их нельзя восстановить.

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4. Включите уведомления о любых действиях в вашем аккаунте, чтобы оперативно реагировать на любые подозрительные активности.

5. Периодически проверяйте и удаляйте доступ к облачному хранилищу для неиспользуемых устройств.

6. Включите и настройте параметры восстановления учетной записи для предотвращения потери доступа к вашей информации в случае потери или скомпрометирования учетных данных.

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