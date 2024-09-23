В Chrome можно сохранять ключи для входа на сайты без ввода паролей — Finance.ua

В Chrome можно сохранять ключи для входа на сайты без ввода паролей Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

В Chrome можно сохранять ключи для входа на сайты без ввода паролей

Google обновил Chrome, позволив пользователям сохранять ключи для входа на сайты без ввода паролей.

Об этом пишет TechCrunch

С помощью новой функции пользователи Chrome могут хранить свои ключи в Google Password Manager, встроенном в Chrome для Windows, macOS и Linux.

Это позволяет автоматически синхронизировать ключи во всех устройствах, на которых вы входите в систему.

Пользователи Android также могут автоматически синхронизировать ключи, а поддержка для iOS появится в ближайшее время.

У ChromeOS эта функция пока еще в бета-версии. По данным FIDO Alliance, 53% людей уже используют цифровые ключи для своих аккаунтов.

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