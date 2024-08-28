В Chrome появится новая функция для Google Meet — «картинка в картинке»
Google добавит функцию «картинка в картинке» для Google Meet в Chrome, пишет The Verge.
Что произошло
Google представил функцию «картинка в картинке» для звонков Google Meet в Chrome. Она позволяет пользователям видеть видео из Google Meet в отдельном окне, даже когда вы переходите между вкладками. Функция автоматически активируется при переключении.
Она будет доступна для всех пользователей Google Workspace бесплатно. Также пользователи могут вручную включить режим «картинка в картинке» во время звонка, если это нужно. Google планирует завершить развертывание этой функции в ближайшие недели.
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