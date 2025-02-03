Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей

Личные финансы
33
Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей
Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей
Правительство Великобритании возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании.

🔎 Страхование для выезда за границу

«Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение по любой из украинских схем, может подать заявку на спонсорство своего ребенка по программе „Дома для Украины“. Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), получат вид на жительство в Великобритании в течение 18 месяцев», — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что этим детям будет предоставлен доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны.
Читайте также
Для получения визы как ребенок-заявитель, так и родитель-спонсор должны отвечать всем требованиям программы «Дома для Украины».
В феврале прошлого года британское правительство приняло решение, согласно которому украинцы без права на постоянное проживание в Великобритании больше не могли выступать спонсором людей по программе «Дома для Украины». Эта программа позволяла людям принимать у себя тех, кто уехал из Украины из-за войны.
Читайте также
Только британские или ирландские граждане или те, кто имел право на постоянное проживание в Великобритании, могли выступать спонсорами.
Тогда же была закрыта программа «Украинская семейная программа», которая позволяла украинцам присоединиться к членам своей семьи, которые уже имели постоянное место жительства в Великобритании.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.