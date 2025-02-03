Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей — Finance.ua

Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей Сегодня 09:29 — Личные финансы

Великобритания смягчила визовые правила для украинских детей

Правительство Великобритании возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании.

«Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение по любой из украинских схем, может подать заявку на спонсорство своего ребенка по программе „Дома для Украины“. Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), получат вид на жительство в Великобритании в течение 18 месяцев», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что этим детям будет предоставлен доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны.

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Для получения визы как ребенок-заявитель, так и родитель-спонсор должны отвечать всем требованиям программы «Дома для Украины».

В феврале прошлого года британское правительство приняло решение, согласно которому украинцы без права на постоянное проживание в Великобритании больше не могли выступать спонсором людей по программе «Дома для Украины». Эта программа позволяла людям принимать у себя тех, кто уехал из Украины из-за войны.

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Только британские или ирландские граждане или те, кто имел право на постоянное проживание в Великобритании, могли выступать спонсорами.

Тогда же была закрыта программа «Украинская семейная программа», которая позволяла украинцам присоединиться к членам своей семьи, которые уже имели постоянное место жительства в Великобритании.

Укрінформ По материалам:

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