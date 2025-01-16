Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для украинцев — Finance.ua

Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для украинцев Сегодня 16:44 — Мир

Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для украинцев

Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соглашения

Отметим, что сферы миграции касается в ст. 10 сделки. В ней говорится, что стороны будут сотрудничать в этой сфере, управлении границами, включая устранение причин и противодействие нелегальной миграции и торговле людьми.

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«Там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут делать постепенные шаги по облегчению путешествия граждан и взаимного посещения стран, а также регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях», — говорится в сообщении.

Что нужно для поездки в Британию

На сегодняшний день для въезда в Великобританию украинцам нужно оформить визу. Заявку на стандартную гостевую визу можно подать онлайн на сайте британского правительства. Для этого нужно заполнить анкету, уплатить визовый сбор, назначить встречу в визовом центре для сдачи биометрических данных. Подавать заявку следует за три месяца до поездки.

Для перемещенных граждан Украины по причине войны действует специальная схема Homes for Ukraine (временная защита через спонсорскую программу). С прошлого года была отменена Ukraine Family Scheme, ранее позволявшая приехать в Британию к родственникам.

Украина ввела безвиз для граждан Великобритании еще в 2005 году. Он перестал действовать с 1 февраля 2020 года после выхода страны из ЕС, но Украина ввела временный безвизовый режим.

Напомним, в начале 2025 года Украина продлила безвизовый режим с Британией до 30 января 2026 года.

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