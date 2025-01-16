Украина и Британия подписали соглашение о столетнем сотрудничестве — Finance.ua

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Украина и Британия подписали соглашение о столетнем сотрудничестве

Казна и Политика
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Украина и Британия подписали соглашение о столетнем сотрудничестве
Украина и Британия подписали соглашение о столетнем сотрудничестве, Фото: suspilne.media
Во вторник, 16 января, Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского.
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Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживанию продолжающейся российской агрессии.
Это соглашение также закрепляет за Великобританией статус приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.
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100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины — гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к агрессии, которой подверглась со стороны россии — и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.
Следует напомнить, что в январе 2024 года Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое стало прототипом для других оборонных соглашений, и в то же время декларировало намерение подписания.
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В тексте соглашения было указано, что «в случае вооруженного нападения россии на Украину по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии».
По материалам:
Європейська правда
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