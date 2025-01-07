Великобритания вводит новые правила въезда в страну — Finance.ua

Великобритания вводит новые правила въезда в страну Сегодня 09:02 — Личные финансы

Великобритания вводит новые правила въезда в страну

Со 2 апреля 2025 года Великобритания вводит электронное разрешение ETA (Electronic Travel Authorisation) для доступа на территорию страны граждан Евросоюза, в том числе водителей коммерческого транспорта.

Об этом сообщает TrasportoEuropa.

Разрешение ETA необходимо для всех краткосрочных перевозок, включая транзит, связанный с международными перевозками.

До 2 апреля этого года граждане ЕС могут въезжать в страну без визы для пребывания менее 6 месяцев, но с этой даты данное упрощение больше не будет действительным. Необходимо будет иметь электронное разрешение, предоставляемое вместе с паспортом.

Как получить ETA

Необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте британского правительства и оплатить сбор в размере 10 фунтов стерлингов (около 12 евро).

Разрешение действительно для многократного пребывания до шести месяцев в течение двух лет. Оно выдается в электронном формате в течение трех дней после запроса.

Граждане ЕС смогут сделать ETA через приложение UK ETA уже 5 марта 2025 года. Однако для неевропейцев действуют новые сроки — обязательное получение ETA начинается с 8 января 2025 года.

В случае отказа в получении такого разрешения необходимо будет запросить специальную визу, как в случае пребывания по причинам работы и т. п. Заявки могут быть поданы третьими лицами от имени других лиц.

Новые правила для перевозчиков

Для перевозчиков ETA является дополнительным элементом, который следует учитывать при планировании перевозок в Великобританию.

Транспортные компании должны быстро адаптироваться к этой новой процедуре, информируя своих водителей и заранее готовя запросы во избежание задержек или трудностей на границах.

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Напомним, более 300 тысяч украинцев, вынужденных покинуть родину из-за российского вторжения, получили убежище в Великобритании. Правительство Великобритании подтвердило, что поддержка украинцев будет продолжаться, чтобы помочь тем, кто в этом больше нуждается.

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