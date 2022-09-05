Минсоцполитики планирует облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ — Finance.ua
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Минсоцполитики планирует облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ

Личные финансы
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Минсоцполитики планирует облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
Минсоцполитики планирует облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
Министерство социальной политики предлагает производить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Министерство предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа», — говорится в сообщении.

Как процедура происходит сейчас

Прием документов и назначение субсидий и льгот производится управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне, и с привязкой к месту, где находится соответствующий УСЗН.
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Оригиналом поданных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации. Во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в громадах, где ведутся боевые действия или временно оккупированных, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения — сложная и длительная. Ведь при изменении места жительства человек должен уведомить УСЗН, где состоял на учете, для прекращения выплат. А затем обратиться в УСЗН за новым местом жительства для перевода получения выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат.

Что планируют изменить

Минсоцполитики предлагает проводить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины.
Использование ІТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживающих в Херсонской или Запорожской областях, можно будет назначить во Львове или Виннице.
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Это никоим образом не повлияет на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли местожительство. А для лиц, вынужденно изменивших местожительство в связи с боевыми действиями, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦПАУ или онлайн — в местные органы (через приложение «Социальная громада»).
Это также позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное — не терять данные граждан, которые дают основания для получения жилищных субсидий и льгот, как это, к сожалению, происходило с ранее оккупированными территориями.
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Документы будут храниться в электронной форме, что обеспечит защиту информации, максимальное информационное взаимодействие с госреестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими государственными реестрами.

Справка Finance.ua:

  • в Минсоцполитики считают, что примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде;
  • если владелец домохозяйства меняется, то он должен заключить свой договор о газоснабжении — как это сделать;
  • Министерство социальной политики Украины разъяснило, на какие услуги предоставляется субсидия гражданам.
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По материалам:
Finance.ua
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