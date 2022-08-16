В Минсоцполитики советуют украинцам просить субсидию уже в августе — Finance.ua

В Минсоцполитики советуют украинцам просить субсидию уже в августе Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко советует украинцам подавать на субсидию уже сейчас, чтобы к октябрю ее успели назначить.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

В бюджете на субсидии заложено 36 млрд гривен. Однако, по оценкам экспертов, из-за стремительного обнищания украинцев потребность в субсидиях до конца года составит 80-90 млрд гривен. Где будут брать остальные нужные деньги, пока неизвестно. Возможно — из международной помощи, которая будет поступать в Украину, а возможно — за счет дополнительной эмиссии гривны.

Во всяком случае правительство обещает, что без помощи не останется ни одна семья. Субсидию получат все, кто в ней действительно нуждается. Единственное условие для тех, кто ее ранее не получал — заявление для назначения субсидии и необходимые документы нужно подавать как можно раньше.

Субсидию будут назначать отдельно на октябрь и на остальные месяцы отопительного периода, говорит замминистра.

«Сначала — на октябрь как межотопительный месяц, дальше уже — на ноябрь. Единственное, что, возможно, будет изменено администрирование. Но для людей это никак не будет заметно. Поэтому мы можем сказать, что программа жилищных субсидий в отопительный период входит стабильно, и те люди, которые получали субсидию раньше, продолжат ее получать», — рассказал Музыченко.

На сегодняшний день суммарная задолженность украинцев за коммунальные услуги составляет уже более 130 миллиардов гривен. Часть этой суммы перешла с довоенного периода. А часть приросла уже во время войны. Ведь многие граждане сейчас не платят за коммуналку. Поэтому правительство призывает всех, кто может платить, максимально рассчитаться до начала отопительного сезона, чтобы дать возможность коммунальщикам пройти его без катаклизмов. Ведь в этом году на коммунальном «фронте» будет не менее горячо, чем на настоящем.

Хвиля По материалам:

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