Как должникам за «коммуналку» получить субсидию — Finance.ua

Как должникам за «коммуналку» получить субсидию Сегодня 09:14 — Личные финансы

Как должникам за «коммуналку» получить субсидию

При наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственную помощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно, только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.

Об этом сообщил заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко во время телемарафона.

«Если человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, в этом случае потребитель должен погасить такие долги, или, по крайней мере, заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых им доходов», — подчеркнул он.

По словам чиновника, субсидии должны стимулировать платежную дисциплину.

«Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98-99% получателей субсидий — это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей — гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям», — отметил Музыченко.

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