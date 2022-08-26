Как должникам за «коммуналку» получить субсидию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как должникам за «коммуналку» получить субсидию

Личные финансы
57
Как должникам за «коммуналку» получить субсидию
Как должникам за «коммуналку» получить субсидию
При наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственную помощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно, только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.
Об этом сообщил заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко во время телемарафона.
Читайте также
«Если человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, в этом случае потребитель должен погасить такие долги, или, по крайней мере, заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых им доходов», — подчеркнул он.
По словам чиновника, субсидии должны стимулировать платежную дисциплину.
Место для вашей рекламы
«Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98-99% получателей субсидий — это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей — гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям», — отметил Музыченко.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.