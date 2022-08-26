Как должникам за «коммуналку» получить субсидию — Finance.ua

Как должникам за «коммуналку» получить субсидию
При наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственную помощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно, только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.
Об этом сообщил заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко во время телемарафона.
«Если человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, в этом случае потребитель должен погасить такие долги, или, по крайней мере, заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых им доходов», — подчеркнул он.
По словам чиновника, субсидии должны стимулировать платежную дисциплину.
«Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98-99% получателей субсидий — это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей — гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям», — отметил Музыченко.
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