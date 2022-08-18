Разрабатывается механизм выплаты субсидий через Пенсионный фонд, — Жолнович Сегодня 11:48 — Личные финансы

Разрабатывается механизм выплаты субсидий через Пенсионный фонд, — Жолнович

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что ее ведомство разрабатывает механизм выплаты субсидий через Пенсионный фонд.

Об этом она рассказала в ходе национального телемарафона.

Жолнович также успокоила уже готовящихся к зиме людей.

«Мы не ожидаем, что тарифы (на тепло) значительно возрастут. Правительством приняты меры по закупкам разного рода топливных материалов, для того чтобы платежка зимой не выросла», — отметила она.

Скольким украинцам понадобится субсидия

Жолнович подчеркнула, что Минсоцполитики ожидает примерно такое же количество субсидиантов, какое было в прошлом году — 2,6 миллиона граждан.

«Возможно, их будет немного больше, деньги на выплату и на увеличение субсидий забюджетированы, поэтому они будут выплачиваться в полном объеме. Сейчас мы разрабатываем механизмы их централизованной выплаты в том числе через Пенсионный фонд. Чтобы таким образом каждый незащищенный смог пережить эту зиму», — сообщила Жолнович.

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Напомним, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко посоветовал украинцам подавать заявку на субсидию уже сейчас, не дожидаясь осени.

Сообщалось, что в результате войны в стране увеличилось количество людей, нуждающихся в помощи в оплате «коммуналки». Задолженность украинцев за коммунальные услуги уже неофициально превышает 130 млрд гривен.

Министр соцполитики Оксана Жолнович сообщала, что в бюджете именно на субсидии заложено 36 млрд гривен. По оценке экспертов, нужная сумма субсидий на этот год — не менее 80-90 млрд гривен.

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