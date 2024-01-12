Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации — Finance.ua

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Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Казна и Политика
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Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.
«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации — и это нужно каждому воину», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что министерство готово выносить его на согласование правительства в ближайшее время.
По его словам, над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе — представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.
«После регистрации законопроекта в парламенте мы вместе с командой Минобороны, Главнокомандующим Залужным, Начальником Генштаба Шапталой участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях. Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все предостережения», — прокомментировал Умеров и добавил, что сейчас критически важны вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена большой войны.
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«Воинам надо дать возможность отдохнуть. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в войсках. Тем из них, кто выберет остаться, потребуется по меньшей мере несколько месяцев отпуска. Срочников надо наконец-то отпустить домой», — подытожил министр.

Справка Finance.ua:

  • в четверг, 11 января, законопроект № 10 378 о мобилизации вернули на доработку в Кабмин: в Верховной Раде его не рассматривали;
  • депутат фракции «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что в случае принятия закона, на очередную волну мобилизации понадобится более 300 миллиардов гривен;
  • Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине и платить налоги, если они не на фронте.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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