Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации — Finance.ua

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации — и это нужно каждому воину», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что министерство готово выносить его на согласование правительства в ближайшее время.

По его словам, над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе — представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

«После регистрации законопроекта в парламенте мы вместе с командой Минобороны, Главнокомандующим Залужным, Начальником Генштаба Шапталой участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях. Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все предостережения», — прокомментировал Умеров и добавил, что сейчас критически важны вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена большой войны.

«Воинам надо дать возможность отдохнуть. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в войсках. Тем из них, кто выберет остаться, потребуется по меньшей мере несколько месяцев отпуска. Срочников надо наконец-то отпустить домой», — подытожил министр.

Справка Finance.ua:

в четверг, 11 января, законопроект № 10 378 о мобилизации вернули на доработку в Кабмин: в Верховной Раде его не рассматривали;

депутат фракции «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что в случае принятия закона, на очередную волну мобилизации понадобится более 300 миллиардов гривен;



Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине и платить налоги, если они не на фронте.



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