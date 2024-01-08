В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации — Finance.ua

В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации
В Национальном банке Украины заявили, что в настоящее время не существует возможности финансово ограничивать людей, уклоняющихся от мобилизации.
Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире «Мы-Украина».
«В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодня, я, откровенно говоря, такой возможности не вижу. На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев — по решению суда. То есть у отдельных правоохранительных органов есть больше возможностей, но все же они не безграничны», — сказала Рожкова.
Она отметила, что Украина представляет себя как цифровую страну, поэтому ей не следует применять «такие финансовые репрессии».
«Должны быть задействованы другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации — всего этого можно цивилизованным способом достичь», — добавила Рожкова.
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Ранее Кабмин внес в парламент законопроект, предусматривающий отмену в Украине такого понятия, как «ограниченно пригодный к военной службе». Согласно ему, мужчин могут распределять на пригодных и непригодных. Также законопроект предусматривает:
- уменьшение призывного возраста до 25 лет;
- усовершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- отмена срочной военной службы и введение для всех граждан моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;
- ограничение прав людей, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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