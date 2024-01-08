В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации

Казна и Политика
106
В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации
В Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации
В Национальном банке Украины заявили, что в настоящее время не существует возможности финансово ограничивать людей, уклоняющихся от мобилизации.
Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире «Мы-Украина».
«В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодня, я, откровенно говоря, такой возможности не вижу. На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев — по решению суда. То есть у отдельных правоохранительных органов есть больше возможностей, но все же они не безграничны», — сказала Рожкова.
Читайте также
Она отметила, что Украина представляет себя как цифровую страну, поэтому ей не следует применять «такие финансовые репрессии».
«Должны быть задействованы другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации — всего этого можно цивилизованным способом достичь», — добавила Рожкова.
Читайте также
Ранее Кабмин внес в парламент законопроект, предусматривающий отмену в Украине такого понятия, как «ограниченно пригодный к военной службе». Согласно ему, мужчин могут распределять на пригодных и непригодных. Также законопроект предусматривает:
  • уменьшение призывного возраста до 25 лет;
  • усовершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • отмена срочной военной службы и введение для всех граждан моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;
  • ограничение прав людей, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.