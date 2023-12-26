Электронные повестки и снижение призывного возраста. Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации — Finance.ua

Электронные повестки и снижение призывного возраста. Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации Сегодня 10:01

Электронные повестки и снижение призывного возраста. Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации

Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Об этом говорится в карточке законопроекта . Через несколько минут он стал недоступен для просмотра на сайте Верховной Рады, пишет Hromadske.

Повестки

В законопроекте предлагают, что повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена ​​гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

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Правительство также предлагает, что повестка может быть вручена гражданину лично:

в помещении военкомата его представителями;

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы сотрудниками военкомата, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Ротации

Законопроект предлагает, что военнослужащие не позднее чем через 6 месяцев непрерывного участия в отпоре вооруженной агрессии подлежат замене (ротации) для отдыха и восстановления боеспособности по решению военного командования.

Период восстановления должен быть не менее 2 месяцев. Военнослужащие при восстановлении боеспособности по их желанию перемещаются в боевые подразделения воинских частей на равнозначные и высшие должности, говорится в законопроекте.

О Едином реестре должников

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничения права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановления получения льгот и услуг от государства.

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Эти ограничения будут отменены по уведомлению руководителя ТЦК и СП об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Причины неявки в военкомат

В законопроекте говорится, что уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены соответствующими документами, будут признаваться:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Изменение призывного возраста и ответственность за уклонение

Так, правительство предлагает изменить призывной возраст с 27 до 25 лет. А еще — установить ограничение прав уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы граждан.

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Также Кабмин хочет усовершенствовать процедуру военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Базовая военная служба

Правительство хочет исключить срочную военную службу как вид военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас.

В то же время Кабмин предлагает ввести для граждан Украины базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В законопроекте говорится и о внедрении базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

Отпуска для освобожденных из плена и рекрутинг

Кабмин предлагает предоставить возможность военным, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

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Законопроект вводит новое воинское звание — рекрут. Еще правительство хочет привлечь к мерам рекрутинга на военную службу центры предоставления административных услуг, центры занятости и центры рекрутинга.

Также в законопроекте говорится о:

установление, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня заключений военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

Кроме того, при мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя военкомата или полицейского.

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В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен создать условия для «должного укомплектования боевых подразделений при отпоре вооруженной агрессии против Украины».

Авторы законопроекта ожидают, что в случае принятия улучшится процесс комплектования личным составом Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время проведения мобилизации.

Следует отметить, что сейчас этот законопроект должен быть рассмотрен в парламенте. Так, предложения могут быть изменены.

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