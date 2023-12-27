В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию — Finance.ua

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В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Казна и Политика
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В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
В Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию.
Об этом заявил министр Сергей Марченко в ходе ютуб-проекта Forbes «Business Breakfeast».
«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов… Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму — не получится так», — сказал министр.
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По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации и сроков, а также — необходимых расходов.
Озвученные ранее объемы финансирования — 500 млрд грн (в случае призыва 500 тыс. человек), достаточно корректны, считает министр.
Но он подчеркнул, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений.
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Министр предположил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.
«Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования», — отметил Марченко.
«Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет», — добавил также он.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы»;
  • в Украине в ближайшее время намерены усилить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные правонарушения;
  • Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек. Это может стоить Украине 500 млрд гривен, заявил ранее Владимир Зеленский.
В преддверии 2024 года Finance.ua, кроме серьезных текстов и обзоров, решил немного остановиться и на позитиве. Подарить вам хорошие эмоции. Для этого мы создали небольшой тест-«прогноз», по результату которого вы сможете узнать: Каким будет для вас финансовый 2024 год?

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По материалам:
Економічна Правда
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