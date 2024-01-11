Бизнес просит доработать обновленное законодательство относительно мобилизации — Finance.ua

Бизнес просит доработать обновленное законодательство относительно мобилизации Сегодня 20:00 — Личные финансы

В декабре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы № 10 378 и законопроект по усилению ответственности за военные правонарушения № 10 379, которым предлагается усовершенствовать законодательство относительно мобилизации.

Об этом пишет Кадровик.

Бизнес подробно проанализировал положения обоих документов и стремится выразить свою обеспокоенность рядом предложенных норм, которые могут содержать признаки нарушения Конституции Украины. Собственно поэтому иметь негативные последствия не только для экономики Украины, но и для репутации страны и крайне важного процесса восстановления нашего государства.

Так, по информации Президента Украины, именно стабилизация экономики Украины позволяет эффективно функционировать Вооруженным Силам Украины, ведь именно деньги от налогов и сборов с бизнеса фактически являются единственным источником финансирования армии. В настоящее время шесть налогоплательщиков обеспечивают одного воина, и единственным путем увеличения возможностей ВСУ является детенизация и рост экономики.

В то же время предложенные в проектах нормы могут, наоборот, привести к росту количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец 2023 года оценивается, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный).

Отдельно следует отметить, что ряд положений может фактически лишать граждан Украины базовых прав, в частности на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство Украины, что недопустимо даже в особый период и может иметь крайне негативные социальные и демографические последствия.

Что касается других комментариев и предложений, представители бизнеса убеждены, что расширение полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации не будет способствовать управляемости процесса через его децентрализацию.

Что касается вручения повесток, этим должны заниматься сугубо компетентные органы без наделения такими полномочиями и других структур или юридических лиц, чтобы избежать дополнительной существенной нагрузки, злоупотреблений и путаницы. Кроме того, сокращение сроков, в частности, для уточнения своих данных в течение 30 дней всеми военнообязанными в Украине может привести к коллапсу системы, сбоям в работе электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста из-за существенного наплыва. В то же время комментарии касаются и административных взысканий, ответственности и т. д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.