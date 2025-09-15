Министр финансов Украины оценил дефицит финансирования на 2026 год Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Министр финансов Украины оценил дефицит финансирования на 2026 год

Украине в 2025 году понадобится больше внешней поддержки для покрытия дефицита государственного бюджета, чем в текущем году. Непокрытое финансирование дефицита оценивается в 16 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на 20-й ежегодной конференции YES «Как нам завершить войну», организованную в Киеве 12−13 сентября Фондом Пинчука, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальную стадию этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть EUR16 млрд на следующий год», — заявил он.

Он отметил, что расчеты еще продолжаются, и Украина ведет переговоры с партнерами по финансированию на следующий год, ведь это ключевой вопрос для государства.

Комментируя инициативу «репарационного кредита» под залог замороженных российских активов, Марченко назвал ее проявлением креативности европейских коллег.

«Они способны подготовить разные механизмы, которые помогают нам использовать замороженные (российские) активы без реальной конфискации», — считает Марченко.

Он приветствовал эти усилия, но уточнил, что дискуссии по конкретному механизму еще продолжаются.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук ранее заявлял , что Украине не хватает значительной суммы для покрытия дефицита средств в следующие два года. В настоящее время ведутся консультации с ЕС.

«По-прежнему мы ожидаем, что из суммы 65 млрд долларов на 2026−2027 годы у нас обеспечено подтвержденными источниками около трети. И сегодня идет активная дискуссия с нашими международными партнерами. В то же время, говорить о том, что ситуация с подтверждением источников изменились, пока нельзя», — сказал он.

Международный валютный фонд считает , что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценки правительства в Киеве на целых 20 миллиардов долларов, именно тогда, когда должны начаться переговоры по новому пакету помощи.

