Международные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — Нацбанк — Finance.ua
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Международные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — Нацбанк

Сегодня 21:04Казна и Политика
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Международные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — НацбанкМеждународные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — Нацбанк
К началу мая уровень международных резервов в Украине составил около 27 млрд дол.
Об этом в интервью KPMG Review Magazine сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
По его словам, ежемесячно для обеспечения нужд обороны, критического импорта, расчетов с платежными системами Украина тратит по 2 млрд дол. Около 5 млрд дол. поступило в бюджет с начала войны от иностранных партнеров.
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Но в долгосрочной перспективе эта система нежизнеспособна, отметил Николайчук.
Замглавы НБУ считает, что Украине нужно восстанавливать нормальное функционирование валютного рынка и возвращаться к инфляционному таргетированию и учетной ставке.
Мы не сможем все время жить исключительно за счет внешних привлечений или грантов. Постепенно нам нужно будет восстанавливать нормальное функционирование валютного рынка, который должен быть более сбалансированным, и возвращаться к инфляционному таргетированию и учетной ставке как нашему основному инструменту", — сказал Николайчук.
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Также он отметил, что для предотвращения падения доходов бюджета в условиях значительных военных, гуманитарных и социальных расходов экономика Украины нуждается в фискальном импульсе.
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«Учитывая, что мы одновременно приняли решение о целесообразности финансирования дефицита бюджета со стороны Национального банка (с начала войны НБУ купил облигаций внутреннего государственного займа на 100 млрд гривен, это свыше 3 млрд долл.), в текущих условиях экономике потребуется фискальный импульс. Большой дефицит бюджета во многом обусловлен падением доходов бюджета и необходимостью огромных военных, гуманитарных и социальных расходов», — подчеркнул Николайчук.

Справка Finance.ua:

  • 20 мая НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом;
  • официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным — на уровне 29,25 грн/долл. США. Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания;
  • IT-сообщество Украины недовольно последними изменениями по валютному регулированию от Нацбанка.

Нацбанк «отпустил» валюту: что изменилось

По материалам: Укрінформ
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