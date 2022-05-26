Международные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — Нацбанк

Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Международные резервы Украины на начало мая составили около $27 миллиардов — Нацбанк

К началу мая уровень международных резервов в Украине составил около 27 млрд дол.

Об этом в интервью KPMG Review Magazine сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.

По его словам, ежемесячно для обеспечения нужд обороны, критического импорта, расчетов с платежными системами Украина тратит по 2 млрд дол. Около 5 млрд дол. поступило в бюджет с начала войны от иностранных партнеров.

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Но в долгосрочной перспективе эта система нежизнеспособна, отметил Николайчук.

Замглавы НБУ считает, что Украине нужно восстанавливать нормальное функционирование валютного рынка и возвращаться к инфляционному таргетированию и учетной ставке.

Мы не сможем все время жить исключительно за счет внешних привлечений или грантов. Постепенно нам нужно будет восстанавливать нормальное функционирование валютного рынка, который должен быть более сбалансированным, и возвращаться к инфляционному таргетированию и учетной ставке как нашему основному инструменту", — сказал Николайчук.

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Также он отметил, что для предотвращения падения доходов бюджета в условиях значительных военных, гуманитарных и социальных расходов экономика Украины нуждается в фискальном импульсе.

«Учитывая, что мы одновременно приняли решение о целесообразности финансирования дефицита бюджета со стороны Национального банка (с начала войны НБУ купил облигаций внутреннего государственного займа на 100 млрд гривен, это свыше 3 млрд долл.), в текущих условиях экономике потребуется фискальный импульс. Большой дефицит бюджета во многом обусловлен падением доходов бюджета и необходимостью огромных военных, гуманитарных и социальных расходов», — подчеркнул Николайчук.

Справка Finance.ua:

20 мая НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом;

официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным — на уровне 29,25 грн/долл. США. Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания;

IT-сообщество Украины недовольно последними изменениями по валютному регулированию от Нацбанка.



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