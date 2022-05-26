В НБУ рассказали, планируют ли банки повысить курс доллара — Finance.ua
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В НБУ рассказали, планируют ли банки повысить курс доллара

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В НБУ рассказали, планируют ли банки повысить курс доллараВ НБУ рассказали, планируют ли банки повысить курс доллара
В НБУ считают, что банки не будут повышать курс доллара до необоснованно высоких уровней, ведь есть конкуренция за клиентов.
Об этом в интервью Forbes заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
«Наше решение о разблокировании курсов безналичных операций граждан за рубежом создало равные условия для украинцев, которые вынужденно находятся за границей, и для тех, кто остался в стране. По нашим расчетам, средний объем безналичных расчетов за товары и услуги по украинским картам в апреле составил около $125 на одного человека. То есть для обычного украинца определенный рост курса операций не создаст значительных неудобств. Я видел в сети опасения, что банки поднимут курсы до необоснованно высоких уровней. Но мы понимаем, что так они сделать не смогут, ведь есть конкуренция за клиентов. Как следствие, ключевые игроки, если и подняли курсы для операций граждан за рубежом, то незначительно», — заявил он.
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По его словам, НБУ фиксированный курс валюты помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя.
«НБУ готов рассмотреть отказ от фиксации курса при наступлении ряда условий, в частности — снижение неопределенности, связанной с военными действиями. Это означает прекращение горячей фазы войны. Другие предпосылки — стабилизация валютных поступлений и улучшение ситуации на финансовом рынке», — добавил Гелетий.

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Гелетий рассказал, что разблокирование курса наличного рынка быстро увеличило конкуренцию на нем. Курс на сером рынке после спекулятивного всплеска, который возник сразу после принятия нашего решения, снижается.
«Люди будут нести деньги скорее в банки, чем в нелегальные обменники. Рост ликвидности легального наличного сегмента будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации», — говорит он.
Однако в текущих условиях фиксированный курс НБУ является необходимой мерой. Его пока отменять не планируют.
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«В долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков — это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей. При этом сам по себе плавающий курс не является самоцелью, он выступает средством достижения макрофинансовой стабильности. В более короткой перспективе фиксация решает несколько важных для государства задач: предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта», — подытожил Гелетий.
По материалам: УНІАН
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