«Это неверно»: Гороховский высказался о решении НБУ отменить единый курс доллара — Finance.ua

«Это неверно»: Гороховский высказался о решении НБУ отменить единый курс доллара

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«Это неверно»: Гороховский высказался о решении НБУ отменить единый курс доллара

НБУ отменил ограничение на курс, по которому банки могут продавать валюту населению. Это решение уже раскритиковал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Как НБУ ослабил ограничение

Сейчас банки предлагают разный курс для:

операций с картами;

обмена внутри приложения;

ФЛП.

Теперь курс в мобильном приложении и курс по операциям ФЛП не могут отличаться более чем на 1% официального курса Нацбанка. В то же время по карточным транзакциям и обмену в отделениях — могут. Заметим, что у monobank нет своих отделений.

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«Ну и получается «красиво» — продавать валюту ФЛП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФЛПы «счастливы», — пишет Гороховский.

Ранее банки могли продавать валюту клиентам под транзакции за границей по курсу не более 10% от курса НБУ, то есть доллар продавался максимум п о32,18 гривны. По словам Гороховского, такие транзакции — это огромные объемы. И теперь с отменой этого ограничения банки могут ставить даже рыночный курс по 37 гривен.

«Получается „дилемма заключенного“ — все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс по картам (примерно 36–37 гривен), а от кого убегут все клиенты в банки, которые пока такой курс не поставили», — отмечает Гороховский.

В monobank нашли «выход» для ФЛП

Многие ФЛП получают доход в долларах или евро, которые автоматически конвертируются в гривны при получении этого дохода на карту. Но конвертируются они по близкому к официальному курсу. Это бы не было проблемой в мирные времена, когда с экономикой все хорошо. Но сейчас рыночный доллар на 7–8 гривен дороже официального.

Поэтому в Monobank решили дать своим клиентам ФЛП валютную карту так, чтобы им не приходилось продавать валюту по нерыночному курсу. Несмотря на такое решение, соучредитель monobank все равно призывает НБУ пересмотреть ситуацию, чтобы найти лучшее решение для всех сторон.

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