Рост курса доллара: что будет со стоимостью валюты, и как на ней зарабатывали спекулянты — Finance.ua
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Рост курса доллара: что будет со стоимостью валюты, и как на ней зарабатывали спекулянты

Сегодня 15:00Валюта
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По состоянию на утро 22 мая, в некоторых обменниках курс доллара составляет 40 гривен. По данным Минфина, еще неделю назад доллар можно бы приобрести за 34,2 грн.
Основными причинами подорожания валюты банкиры называют ажиотаж украинцев и влияние валютных спекулянтов.
Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире ТСН спрогнозировал, насколько упадет гривна, и рассказал о примерах валютных спекуляций.
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«Прежде всего это (разрешение НБУ — ред.) делает невозможными валютные спекуляции, которые проводились последние месяцы. Схема была следующая: если в Украине положить на платежную карту деньги в гривне и выехать за границу, то за границей эту гривну можно превратить в иностранную валюту по фиксированному курсу НБУ — 29,25. Затем можно с этой валютой вернуться в Украину и продать ее в обменном пункте по рыночному курсу, например 37-38 гривен», — отметил он.
По его словам, благодаря этому можно зарабатывать огромный спекулятивный доход.
По данным НБУ, за счет таких курсовых спекуляций отток валюты из Украины составлял примерно $100 млн в сутки.
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Аналитик подчеркнул, что решение НБУ по разрешению банкам продавать валюту по любому курсу делает невозможными все схемы.
Ситуация с курсом доллара отражает ситуацию в экономике.
Ведь сейчас экономика привыкает к военному положению, экономическая активность растет, потребительская активность тоже увеличивается, хоть и незначительными темпами. Динамика импорта начинает превосходить динамику экспорта.

Когда ждать стабилизации

Эксперт подчеркнул, что после того как в Украине начнется реализация нового пакета финансовой помощи от Запада, ситуация с курсом начнет стабилизироваться.
Однако он подчеркнул, что сейчас главный фактор курсообразования в Украине — это военный фактор. И сейчас сложно спрогнозировать, насколько гривна может упасть по отношению к доллару.
«Чем быстрее закончится война, тем быстрее будет восстановлена экономика, будет быстрее стабилизация валютного курса», — отметил он.
Экономическая ситуация начинает улучшаться, поскольку украинские производители постепенно возобновляют экспорт товаров на мировые рынки, что также влияет на валютный курс.

Узнайте первыми о курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: ТСН
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