Эксперты сказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время — Finance.ua

Эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз добавляет, что дальнейшее развитие ситуации с валютным курсом будет зависеть от притока в Украину капитала — кредитов, грантов и других видов международной помощи.
«Если его объемы будут достаточными, это сформирует на рынке положительные ожидания, благодаря чему курс доллара будет снижаться», — объясняет он.
При этом он прогнозирует, что курс вряд ли упадет ниже 31-33 гривен/доллар. Эксперт говорит, что объявленные на сегодняшний день объемы помощи для этого недостаточны.
В целом о стабильном курсе сейчас говорить не приходится — война порождает негативные ожидания, которые прямо на него влияют, говорит Дубогрыз.