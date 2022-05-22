Эксперты сказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время — Finance.ua
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Эксперты сказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время

Сегодня 08:00Валюта
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Эксперты не ожидают существенного роста курса доллара в Украине после того, как Нацбанк разрешил банкам не ограничивать курс по продаже наличной валюты.
По словам финансового аналитика и банкина Сергея Фурсы, многое будет зависеть от западной финансовой помощи, которую получает Украина.
«Если в ближайшие три месяца придут те $18 миллиардов, которые нам собираются выделить G7, то причин для сильной девальвации, да и, в принципе, для девальвации, не будет», — говорит Фурса.
В связи с этим, констатирует он, сейчас других факторов давления на курс, кроме войны, нет.
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Эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз добавляет, что дальнейшее развитие ситуации с валютным курсом будет зависеть от притока в Украину капитала — кредитов, грантов и других видов международной помощи.
«Если его объемы будут достаточными, это сформирует на рынке положительные ожидания, благодаря чему курс доллара будет снижаться», — объясняет он.
При этом он прогнозирует, что курс вряд ли упадет ниже 31-33 гривен/доллар. Эксперт говорит, что объявленные на сегодняшний день объемы помощи для этого недостаточны.
В целом о стабильном курсе сейчас говорить не приходится — война порождает негативные ожидания, которые прямо на него влияют, говорит Дубогрыз.
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Финансовый аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что значения курса на свободном валютном рынке очень неустойчивы и зависят во многом от текущих новостей.
«Из-за этого они могут резко меняться в очень широких пределах», — добавляет он.
Учитывая это, нельзя исключать роста курса вплоть до 40 гривен.
«У нас был спекулятивный скачок, и повторение такого скачка в любой момент может вывести курс в любую точку», — резюмировал Сергей Фурса.

Справка Finance.ua:

  • с 21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту по любому курсу.
  • Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным — 29,25 грн/долл.

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По материалам: Апостроф
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