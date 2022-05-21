НБУ подготовил детальное разъяснение по поводу последних изменений на валютном рынке — Finance.ua

НБУ подготовил детальное разъяснение по поводу последних изменений на валютном рынке

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изменения на валютном рынке

В НБУ подготовили детальное разъяснение по поводу последних изменений в Постановление Правления НБУ от 24 февраля 2022 № 18.

Напомним, что 20 мая НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным — на уровне 29,25 грн/долл. США. Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания.

Неизменными также остаются ограничения на установку курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки продолжают проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижняя граница — официальный курс, а верхняя — официальный курс +1%.

Важно! Большинство сделок на валютном рынке осуществляется именно в его безналичном сегменте, где, в частности, продают и покупают безналичную валюту экспортеры и импортеры. Таким образом, импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов.

Вторым сегментом валютного рынка является наличный.

Наличный рынок во время военного положения работает в ограниченном режиме. Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения. До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное перетекание наличной валюты, плюс население могло свободно покупать валюту у банков.

В настоящее время валютные ограничения НБУ поставили «занавес» на такие перетекания и объем продаж наличной валюты банками. Однако следует учитывать, что сейчас на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования «серого» импорта, не относящегося к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту.

Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны. Поэтому Национальный банк не тратит дефицитных международных резервов для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка.

Справка Finance.ua:

С 21 мая 2022 года отменяются:

ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;

ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

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