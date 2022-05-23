Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет — Finance.ua

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет

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Это зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят Украине финансовую помощь и будут ли возможности возобновить экспорт.

Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сказал президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

«Рост доллара сейчас — это паника. Неопределенность из-за того, что может произойти. А потому подъем до 38-40 гривен за доллар не соответствует рынку. Это только наличный доллар. Его можно покупать для ограниченного количества экономических действий: чтобы экономить в долларах и для того, чтобы за эти доллары купить что-то за рубежом. Безналичный доллар продается по-другому, по меньшим ценам. И сейчас по сути у нас есть три курса доллара: Национального банка, стоимость, по которой продают банки безналичный доллар, и наличный доллар. Наличный доллар пребывает под наибольшим давлением людей. То есть люди сейчас паникуют, и потому доллар подорожал», — сказал Милованов.

Тимофей Милованов добавил, что ажиотаж вокруг иностранной валюты может упасть, и тогда курс стабилизируется.

«Похоже, мы уже видели в 2014 и 2016 годах, когда доллар стоил почти 40 грн, однако потом возвращался назад. Паника сейчас заключается в том, что у людей есть наличные в гривнах, они видят подорожание доллара, реагируют на это и начинают покупать», — подчеркнул президент Киевской школы экономики.

Тимофей Милованов подчеркнул, что есть две фундаментальные вещи, которые окажут влияние на способность Нацбанка поддерживать курс доллара.

Первая — это помощь от наших западных партнеров. Были объявления о финансовой поддержке Украины, однако средства еще не поступили. Когда эти деньги будут поступать, тогда ситуация улучшится. Второе — это экспорт. Если Одессу разблокируют до осени, то это стабилизирует нашу возможность экспортировать. Или если сейчас уже развивают новые направления для экспорта через железную дорогу. А экспорт — это поступления. То есть я бы обращал внимание на эти новости", — сказал Милованов.

Президент Киевской школы экономики подчеркнул, что в экономическом смысле Украине было сложнее в 2014-2016 годах, потому что тогда была большая инфляция. Сейчас даже в условиях полномасштабной войны Нацбанк стабилизировал экономику, однако спустя три месяца люди начали паниковать.

«Сейчас мы видим, что происходит с ценами на бензин, зарплатами. В таких условиях люди начинают волноваться. Потому что еще в начале войны все было, сейчас уже есть проблемы. И у людей меняются ожидания. Если в ближайшее время финансовая помощь с Запада быстро не поступит, то к середине июля все станет хуже», — сказал Милованов.

Экономист добавил, что уже в июне-июле станет ясно, как Украине будет оказываться помощь. И если к этому времени она будет поступать, то курс валют может стабилизироваться. Также все будет зависеть и от того, сможет ли Украина экспортировать свой урожай, а это — середина осени.

«Мы будем надеяться, что война к тому времени закончится, но она длится уже три месяца. И здесь нужно рассматривать разные сценарии. И если, не дай Бог, война затянется, то новая дата — это отопительный сезон», — сказал Милованов.

Также экономист призвал украинцев проанализировать свои доходы на работе и не торопиться продавать активы, поскольку после войны цена может измениться.

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