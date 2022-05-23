НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе — Finance.ua

НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе
Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 мая составила 642,97 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщают Українські Новини.
За отчетную неделю Нацбанк купил всего 7,4 млн долларов, тогда как продал 650,37 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке 1 811,7 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 7 134,46 млн долларов и 1,78 млрд евро.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.
В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.
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