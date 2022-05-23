НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе — Finance.ua

НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе

Сегодня 11:29 — Валюта

Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 мая составила 642,97 млн ​​долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк купил всего 7,4 млн долларов, тогда как продал 650,37 млн ​​долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке 1 811,7 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 7 134,46 млн долларов и 1,78 млрд евро.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.

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