Международная доставка водительского удостоверения: в каких странах доступна и сколько это стоит — Finance.ua

Международная доставка водительского удостоверения: в каких странах доступна и сколько это стоит Сегодня 20:03 — Личные финансы

Международная доставка водительского удостоверения: в каких странах доступна и сколько это стоит

До сегодняшнего дня украинцы могли заказать водительские права в четыре европейские страны, а именно в Польшу, Чехию, Германию, Италию. Сегодня добавляются еще восемь стран.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, это Венгрия, Молдова, Словакия, Румыния, Испания, Литва, Латвия и Эстония.

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Заказ водительского удостоверения за границу доступен в Кабинете водителя. Этой опцией могут воспользоваться водители, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Инфографика: hsc.gov.ua

Как воспользоваться услугой

Для заказа международной доставки необходимо войти в Кабинет водителя . После авторизации выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

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Заявка обрабатывается в сервисном центре МВД, после изготовления водительского удостоверения, готовый документ ГП «Инфотех» передает Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу. Срок международной доставки — около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за рубеж составят 960 грн.

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Главный сервисный центр МВД запустил международную доставку водительского удостоверения 16 октября этого года.

«Услуга предоставляется через Кабинет водителя, и с начала ее запуска ею уже воспользовалось более 2000 человек», — отметил Богдан Драпятый. Больше всего в Польшу — 1 666, в Германию — 275, в Чехию — 72 и в Италию — 33.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения;

электронный сервис в Украине становится все более популярным. Наибольшим спросом среди водителей пользуется услуга онлайн обмена водительского удостоверения. За первые 10 месяцев 2022 года было выдано 502 527 водительских удостоверений в связи с обменом, потерей или кражей, а за аналогичный период 2023 года — на 163 тысячи больше;

в «Дії» можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером домой.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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