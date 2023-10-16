Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме — Finance.ua

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Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме

Технологии&Авто
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Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
В середине осени пора вспомнить о нескольких правилах подготовки авто к зиме.
Аккумулятор
Из-за морозов могут возникнуть проблемы с запуском двигателя автомобиля. Поэтому нужно заранее проверить батарею и позаботиться, чтобы она не вышла из строя в самый неподходящий момент.
Моторное масло
На работу двигателя в значительной степени влияет вязкость растительного масла. Перед зимой нужно проверить моторную смазку. Если необходимо, замените ее. Также не забудьте поменять фильтр масла.
Тормозная система
Перед наступлением заморозков обязательно проверьте состояние тормозных колодок, подтяните трос ручного тормоза.
Зимняя резина
Менять летние шины на зимние нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +7 градусов. Лучше обуться заранее, чтобы избежать очередей на шиномонтажах и увереннее чувствовать себя на дороге, особенно утром и вечером.
Щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя
Щетки стеклоочистителя должны хорошо очищать поверхность во время осадков. Специальная жидкость для стеклоомывателя зимой помогает избавиться от льда и снега на лобовом стекле, и не замерзает в мороз.
Аварийный набор
Позаботьтесь о том, чтобы в авто были домкрат, запасное колесо, провода для прикуривания, канистра зимнего стеклоомывателя, скребок со щеткой, буксировочный трос, запасные перчатки, куртка или покрывало.
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По материалам:
MMR
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