Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае — Finance.ua
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Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае

Личные финансы
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Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае
Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае
В мае количество вакансий в геймдеве значительно уменьшилось. Это был самый слабый месяц весны и один из худших за последний год.
Об этом свидетельствует анализ рынка труда в геймдеве от GameDev DOU.
В мае на сайте было опубликовано 226 вакансий. Это меньше не только чем в апреле, но и чем в мае прошлого года (тогда было 229 предложений). Хуже показатели были только в феврале 2025-го (200 вакансий). В апреле же зафиксировали рекорд весны — больше всего вакансий за последние полтора года.
В довоенные годы рынок выглядел иначе. К примеру, в январе 2022 года количество вакансий достигало 580. А вот в первые месяцы после полномасштабного вторжения, в мае и июле 2022-го, рынок несколько оживился — соответственно 337 и 321 вакансия.
График: gamedev.dou.ua
График: gamedev.dou.ua

Предложения удаленной работы

47% майских вакансий предусматривали удаленную форму занятости — это самый высокий показатель с начала года. В общей сложности 79% всех предложений позволяли работать дистанционно.
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Кроме того, каждая третья вакансия предусматривала возможность работы за границей. Всего таких было 65 и только 17% из них не допускали ни удаленной работы, ни варианта с Украиной.
Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае
В топе локаций для геймдева за границей остаются Польша, Словакия и Кипр. Любопытно, что Германии в этот раз в списке лидеров нет, хотя раньше она появлялась регулярно. А вот Кипр, у которого в начале года не было ни одного предложения, снова вернулся в статистику.
График: gamedev.dou.ua
График: gamedev.dou.ua

Украинские города, в которых больше всего искали специалистов

В Киеве в мае зарегистрировано 89 вакансий. Около трети не предусматривали возможности работать удаленно.
Львов показал лучшую динамику, чем в начале года — в мае было 16 вакансий, и только одна из них не допускала дистанционную работу.
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В Днепре разместили 11 вакансий, пять из которых были исключительно офисными.
График: gamedev.dou.ua
График: gamedev.dou.ua
В пятерке самых популярных направлений — Design, Marketing, Artist, QA и HR. В общей сложности из 34 категорий, в которых публиковали вакансии, в 17 наблюдалось снижение количества объявлений, в 12 — рост, а 5 остались без изменений.
График: gamedev.dou.ua
График: gamedev.dou.ua
Больше всего работодатели ищут специалистов с опытом от 3 до 5 лет — таких предложений было 77. Далее следуют вакансии для кандидатов с опытом 1−3 года, а затем для тех, кто работает более 5 лет.
Для новичков ситуация не изменилась: в мае было 12 вакансий для кандидатов без опыта и еще 7 для тех, кто не имеет коммерческой практики.
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Напомним, ранее DOU сообщал, что каждый седьмой айтишник тратит на поиск работы более шести месяцев. Среди ищущих работу за последний год нашли ее только 54,5%. Самый распространенный опыт работы среди ищущих работу от 3 до 6 месяцев (26,7%), а 28,1% работали до 1 месяца.
В то же время айтишники снижают свои зарплатные ожидания. В Украине это сделали 43% искавших работу за рубежом — 39%. Это практиковали специалисты всех тайтлов. В Украине снизили зарплатные ожидания, по крайней мере, половина SysAdmin/Infrastructure Engineer, HR/L&D, UI/UX/Product Design.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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