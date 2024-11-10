Медицинские услуги: сколько компаний в Украине имеют лицензии на медицинскую практику — Finance.ua

Медицинские услуги: сколько компаний в Украине имеют лицензии на медицинскую практику Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Медицинские услуги: сколько компаний в Украине имеют лицензии на медицинскую практику, Фото: freepik

По данным Министерства здравоохранения, на середину октября в Украине более 40 тысяч юридических и физических лиц-предпринимателей имеют лицензии на предоставление медицинских услуг. В 2024 году было выдано на 16% больше медицинских лицензий, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота».

В частности, 13 887 компаний и 28 054 ФЛП получили разрешения на медицинскую практику.

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Проверить, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право оказывать медицинские услуги, можно в «Опендатаботе».

«Однако из-за того, что Минздрав не публикует ИНН ФЛП, проверить, есть ли у такого предпринимателя медицинская лицензия, невозможно», — отметили аналитики.

Когда было выдано больше всего медицинских лицензий

Пик выдачи медицинских лицензий пришелся на 2019 год, когда было выдано 910 разрешений. После этого количество новых лицензий постепенно снижалось.

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С начала 2024 года в Украине уже выдано 355 новых медицинских лицензий, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, однако все еще меньше показателей до полномасштабной войны.

За тот же период в 2021 году было выдано 670 лицензий.

Большинство выданных медицинских лицензий компаний действительны: 81,1%.

Популярные направления медицинских лицензий

Больше всего лицензий выдано на младшее сестринское дело — 87% компаний от общего количества.

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Далее следуют организация и управление здравоохранением — 81%, а замыкает топ по запрашиваемости терапия (39%).

Стоит отметить, что у одной компании могут быть лицензии на несколько направлений.

Несколько менее популярны ультразвуковая диагностика (30,6%), неврология (28,3%), акушерство и гинекология (27,7%) и стоматология (26,9%).

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Однако есть и направления, которые почти не пользуются спросом. Например, судебно-психиатрическая экспертиза или такие узкие отрасли, как судебно-медицинская токсикология и цитология — в этих сферах лицензии имеют только по несколько компаний.

Где в Украине больше всего медицинских компаний

В целом больше всего медицинских компаний с действительными лицензиями работает в Киеве — 20%. Далее следуют Днепропетровщина (8%), Донетчина, Львовщина и Харьковщина — по 6%.

Крупнейшие компании по доходам

В список крупнейших по доходу компаний, имеющих лицензии, попало большое количество бизнесов, в которых медицинское направление не является ведущим.

В основном речь идет о компаниях, в которых открыто медицинское направление для их сотрудников.

Так, например, в топе компания Нибулон — один из лидеров Рейтинга крупнейших работодателей Украины «Опендатабота», у которого 22,9 млрд грн дохода за прошлый год.

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Однако в топе есть компании, которые предоставляют медицинское обслуживание всем желающим — медицинский центр «М.Т.К.» с оборотом в 4,2 млрд за 2023 год.

Также в ТОП попали медицинский центр «Добробут-поликлиника» с доходом 2,2 млрд грн, медицинская лаборатория «Діла», заработавшая 2 млрд грн, и «Синево Украина» с оборотом в 1,9 млрд грн.

В ТОП попали и фармацевтические компании, такие как: «Дарница», «Киевмедпрепарат», «Здоровье» и «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

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