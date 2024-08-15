Сколько стоят медицинские услуги за рубежом — Finance.ua

Сколько стоят медицинские услуги за рубежом
С началом войны в Украине многие наши граждане были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в разных уголках мира. Следовательно, для беженцев возникли новые вызовы, в частности связанные с доступом к медицинским услугам в странах, где они нашли временное или постоянное убежище.
Система здравоохранения и стоимость медицинских услуг за рубежом может значительно отличаться от привычных условий в Украине. Finance.ua рассмотрел основные аспекты стоимости медицинских услуг за рубежом, чтобы помочь украинцам быть готовыми к новым реалиям и подготовить себя и свои кошельки к ценам на медицинские услуги за пределами Родины.
Итак, предоставляем стоимость некоторых медицинских услуг за пределами Украины. Заметим, что услуги разные, потому что получали информацию от украинцев, которые сейчас находятся в тех странах, а каждый обращается за своими потребностями. Но все равно, в общем-то картина следующая.
Лечение в Китае:
- МРТ внутренних органов — 70 — 1 100 долл. США;
- Кесарево сечение — 2 500 долл. США;
- Роды — 800 — 9 000 долл. США;
- Лечение у кардиолога — 1 500 долл. США;
- Установка зубного импланта — 600 — 2 тыс. долл. США.
США:
- Кесарево сечение — 18 — 30 тыс. долл. США;
- Роды без осложнений — 13 — 20 тыс. долл. США;
- Лечение у кардиолога — 2 — 6 тыс. долл. США;
- Установка зубного импланта — 2 — 4 тыс. долл. США;
- МРТ внутренних органов — 80 — 900 долл. США.
Польша
- Кесарево сечение — 2 500 — 4 тыс. долл. США;
- Роды без осложнений — 4 — 8 тыс. долл. США;
- Лечение у кардиолога — 450 — 1 500 долл. США;
- Установка зубного импланта — 600 — 1 500 долл. США.
Чехия
- Кесарево сечение — 950 — 1 200 долл. США;
- Роды без осложнений — 2 — 3 тыс. долл. США;
- Лечение у кардиолога — 250 — 1 200 долл. США;
- Установка зубного импланта — 250 — 1 100 долл. США.
Детальнее о стоимости медицинских услуг в других странах — читайте в статье по ссылке: Что с качеством медицины за рубежом и какова ее стоимость.
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