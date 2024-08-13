Список бесплатных медицинских услуг, на которые имеет право каждый пациент — Finance.ua

Список бесплатных медицинских услуг, на которые имеет право каждый пациент
С 1 января 2025 года все медицинские услуги, не входящие в программу медицинских гарантий, будут предоставляться за плату через официальный счет больницы по четко определенным тарифам.
Об этом говорится в статье Finance.ua Медуслуги без направления врача в государственной больнице будут платными.
В государственных больницах Украины некоторые медицинские услуги бесплатны для граждан в соответствии с программой медицинских гарантий. В частности, речь идет о:
- Экстренная медицинская помощь: оказывается при неотложных состояниях, таких как инфаркт, инсульт, травмы, острые болезни
и т. п.;
- Первичная медицинская помощь: консультации семейных врачей, терапевтов и педиатров, а также назначаемые ими базовые обследования и анализы;
- Стационарная помощь: лечение в стационаре в случаях, требующих госпитализации по медицинским показаниям (например, послеоперационный уход, интенсивная терапия);
- Роды и акушерская помощь: услуги во время беременности, родов и послеродового периода, включая необходимые анализы и обследования;
- Вакцинация: вакцинация детей и взрослых согласно календарю профилактических прививок;
- Онкологическая помощь: диагностика и лечение онкологических заболеваний, включая хирургическое вмешательство, химиотерапию и радиотерапию;
- Диагностические обследования: некоторые базовые обследования, такие как флюорография, маммография для женщин после 40 лет, определенные анализы крови и мочи, электрокардиограмма (ЭКГ)
и т. д.;
- Медицинские услуги детям младше 16 лет: включают все необходимые обследования, лечение и профилактические мероприятия;
- Туберкулезная помощь: диагностика, лечение и профилактика туберкулеза;
- Паллиативная помощь: медицинская и психологическая помощь неизлечимым больным, включая обезболивание и поддержание качества жизни.
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