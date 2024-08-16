В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса — Finance.ua

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса Сегодня 12:09 — Казна и Политика

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Речь идет о принятом в декабре Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширение доступа пациентов к необходимому лечению».

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Законом, в частности, определяется, что оборот конопли для медицинских целей, продуктов их переработки, растительной субстанции каннабиса допускается в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производстве (изготовлении) наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике, при обеспечении контроля и прослеживаемости на всех этапах такого обращения.

Перечень форм лекарственных средств, которые могут производиться в условиях аптеки из растительной субстанции каннабиса, перечень заболеваний и состояний, при наличии которых назначаются такие лекарственные средства, особенности их назначения и медицинского применения определяются Министерством здравоохранения Украины.

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Как известно, предполагалось, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу данного закона. Как отмечается в карточке соответствующего закона на сайте парламента, сегодня, 16 августа, состоялось введение его в действие.

В то же время народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале о вступлении сегодня в силу закона о медицинском каннабисе отметил, что «для внедрения еще не вся подзаконка готова».

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года народный депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина, говоря о медицинском каннабисе, отметила, что по меньшей мере 6 млн украинцев с психологическими травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

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21 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует использование каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Железняк тогда отметил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией.

УНІАН По материалам:

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