В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса — Finance.ua

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса
В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.
Речь идет о принятом в декабре Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширение доступа пациентов к необходимому лечению».
Законом, в частности, определяется, что оборот конопли для медицинских целей, продуктов их переработки, растительной субстанции каннабиса допускается в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производстве (изготовлении) наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике, при обеспечении контроля и прослеживаемости на всех этапах такого обращения.
Перечень форм лекарственных средств, которые могут производиться в условиях аптеки из растительной субстанции каннабиса, перечень заболеваний и состояний, при наличии которых назначаются такие лекарственные средства, особенности их назначения и медицинского применения определяются Министерством здравоохранения Украины.
Как известно, предполагалось, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу данного закона. Как отмечается в карточке соответствующего закона на сайте парламента, сегодня, 16 августа, состоялось введение его в действие.
В то же время народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале о вступлении сегодня в силу закона о медицинском каннабисе отметил, что «для внедрения еще не вся подзаконка готова».
Легализация медицинского каннабиса в Украине.
Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года народный депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина, говоря о медицинском каннабисе, отметила, что по меньшей мере 6 млн украинцев с психологическими травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.
21 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует использование каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Железняк тогда отметил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией.
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