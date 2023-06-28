Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса — Finance.ua

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса Сегодня 18:12 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кому это потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Верховной Раде.

По мнению Зеленского, в Украине должны применяться все лучшие мировые практики физической и ментальной реабилитации.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные практики, все решения, какими бы сложными или непривычными они ни казались для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны», — сказал президент.

Зеленский поддержал не только легализацию медицинского каннабиса, но и его контролируемое производство в Украине.

«В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», — заявил Зеленский.

Легализация медицинского каннабиса

Напомним, что Украина постепенно идет к процессу легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. Однако значительная часть украинцев выступают против легализации медицинского каннабиса.

Как сообщалось, еще в феврале 2023 года в профильном комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса.

Економічна Правда По материалам:

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