Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине — Finance.ua

Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине
Сегодня 18:11
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Кабмин Украины проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
«Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количества людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства», — сказал Ляшко.
Он убеждает, что медицинский каннабис содержит каннабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.
«Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе, и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское», — подчеркнул глава Минздрава Украины.
Препараты на основе каннабиса используются:
для уменьшения болевых ощущений,
спазмов и судорог мышц,
лечение анорексии,
ПТСР и тревожных расстройств.
Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ.
Справка Finance.ua:
лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в том числе в ЕС: Польша, Чехия, Хорватия, Бельгия, Германия, Австрия, а также Канада и США;
в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней;
препараты с разными каннабиноидами разрешены в 60 странах мира, в том числе и в соседней Польше. Цены на них высоки. К примеру, препарат с растительным каннабидиолом «Эпидиолекс», который используют при эпилепсии, в США стоит свыше 400 долларов за 30 мл. «Синдрос» (сделанный из синтетического ТГК — дронабинола), который используют для улучшения аппетита больных СПИДом и анорексией, а также от тошноты и рвоты после противоопухолевой терапии, стоит более 1000 долларов за 30 мл.