Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине — Finance.ua

Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в украинской медицине

Сегодня 18:11

Кабмин Украины проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Украины Виктора Ляшко

«Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количества людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства», — сказал Ляшко.

Он убеждает, что медицинский каннабис содержит каннабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

«Вместе с тем мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе, и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское», — подчеркнул глава Минздрава Украины.

Препараты на основе каннабиса используются:

для уменьшения болевых ощущений,

спазмов и судорог мышц,

лечение анорексии,

ПТСР и тревожных расстройств.

Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ.

Справка Finance.ua:

лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в том числе в ЕС: Польша, Чехия, Хорватия, Бельгия, Германия, Австрия, а также Канада и США;

в Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней;

препараты с разными каннабиноидами разрешены в 60 странах мира, в том числе и в соседней Польше. Цены на них высоки. К примеру, препарат с растительным каннабидиолом «Эпидиолекс», который используют при эпилепсии, в США стоит свыше 400 долларов за 30 мл. «Синдрос» (сделанный из синтетического ТГК — дронабинола), который используют для улучшения аппетита больных СПИДом и анорексией, а также от тошноты и рвоты после противоопухолевой терапии, стоит более 1000 долларов за 30 мл.

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