Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса — Finance.ua

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.

Соответствующая запись появилась на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу через полгода после опубликования — в середине июля 2024 года. Украинский парламент принял документ в декабре 2023 года.

Разговоры о необходимости легализации медицинской марихуаны шли в Украине с 2016 года. В июле 2023 года законопроект был одобрен в первом чтении. К этому призвал президент Владимир Зеленский — он поддержал инициативу еще во время своей предвыборной кампании в 2019 году.

«Мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», — заявил он.

Одна из причин, по которой депутаты согласились легализовать лекарства на основе каннабиса, — война. Зеленский отмечал, что Украина намерена создать самую сильную в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. Легализацию поддерживали известные украинцы, среди которых журналисты, спортсмены, политики, ученые и врачи. Активисты также указывали на то, что легализация медицинской марихуаны может помочь людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Радіо Свобода По материалам:

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