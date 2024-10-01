Как сэкономить на медицинских услугах и лекарствах с помощью страховой медицины — Finance.ua

Как сэкономить на медицинских услугах и лекарствах с помощью страховой медицины
С наступлением холодов и началом сезона ОРВИ вопрос здоровья становится особенно актуальным. Хотите избежать лишних расходов на лекарства и медицинские услуги? Тогда вам будет полезен выпуск подкаста от Finance.ua «Страхование по-человечески», где мы рассказываем, как добровольное медицинское страхование (ДМС) поможет сохранить ваше здоровье и бюджет.
В этом выпуске мы развеем миф о недоступности страховой медицины и дадим советы, как выбрать выгодный полис для максимальной экономии.
Гости подкаста:
✅ Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут» — объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.
✅ Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua — делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.
В подкасте вас ждет много полезной информации:
- Почему добровольное медицинское страхование (ДМС) может быть более выгодным, чем разовые визиты к врачу?
- Как выбрать лучший страховой полис и на что следует обращать внимание при подписании договора?
- Лайфхаки, которые помогут сэкономить на медицинских услугах, не жертвуя качеством.
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