Как сэкономить на медицинских услугах и лекарствах с помощью страховой медицины — Finance.ua

Как сэкономить на медицинских услугах и лекарствах с помощью страховой медицины Сегодня 10:35 — Страхование

Как сэкономить на медицинских услугах и лекарствах с помощью страховой медицины

добровольное медицинское страхование (ДМС) поможет сохранить ваше здоровье и бюджет. С наступлением холодов и началом сезона ОРВИ вопрос здоровья становится особенно актуальным. Хотите избежать лишних расходов на лекарства и медицинские услуги? Тогда вам будет полезен выпуск подкаста от Finance.ua «Страхование по-человечески», где мы рассказываем, как

В этом выпуске мы развеем миф о недоступности страховой медицины и дадим советы, как выбрать выгодный полис для максимальной экономии.

Гости подкаста:

✅ Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут» — объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.

✅ Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua — делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.

В подкасте вас ждет много полезной информации:

Почему добровольное медицинское страхование (ДМС) может быть более выгодным, чем разовые визиты к врачу?

Как выбрать лучший страховой полис и на что следует обращать внимание при подписании договора?



Лайфхаки, которые помогут сэкономить на медицинских услугах, не жертвуя качеством.



Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как страховая медицина может изменить ваше отношение к собственному здоровью 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.