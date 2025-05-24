Манипуляции на финансовых рынках: готовы ли регуляторы к искусственному интеллекту — Finance.ua

Манипуляции на финансовых рынках: готовы ли регуляторы к искусственному интеллекту Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Манипуляции на финансовых рынках: готовы ли регуляторы к искусственному интеллекту

Европейские регуляторы бьют тревогу: искусственный интеллект способен манипулировать рынками, но инструментов для борьбы с этим не хватает.

Об этом пишет EuroNews

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Искусственный интеллект открывает новые возможности на финансовых рынках, но в то же время несет серьезные риски.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что обеспокоенность способностью AI-ботов манипулировать рынками и получать прибыль от ценовых колебаний вполне обоснована.

«Это реалистичное беспокойство», — отметил представитель ESMA, хотя и добавил, что пока нет «конкретной информации или статистики относительно того, что это уже происходит».

Влияние соцсетей

Особую тревогу вызывает влияние социальных сетей, которые могут служить «каналом быстрой передачи ложных или обманчивых нарративов, влияющих на динамику рынка». В этом контексте важен вопрос контроля.

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«Ключевой вопрос — степень человеческого контроля над этими системами, поскольку традиционные надзорные механизмы могут быть недостаточными», — отметили в ESMA.

Там добавили, что внимательно следит за развитием AI технологий в финансовом секторе. Однако возникает вопрос: готово ли действующее регулирование к новым вызовам?

По словам Итая Гольдштейна, профессора финансов и экономики Вортонской школы Университета Пенсильвании, сотрудничество между AI-агентами часто остается невидимым для регуляторов.

«Они не посылают электронные письма, не встречаются друг с другом. Они просто со временем изучают наилучшую стратегию, поэтому традиционный способ выявления сговора не работает с искусственным интеллектом», — пояснил он.

Что предлагают

По мнению Гольдштейна, регулирование следует усилить и разработать новые подходы, ведь не хватает даже базовых данных о том, как AI применяется в трейдинге.

Впрочем, не все эксперты считают, что необходимо пересматривать нормативную базу.

Филиппо Аннунциата, профессор финансового права из Университета Боккони, отметил, что действующие акты — Регламент о злоупотреблениях на рынке (MAR) и Директива MiFID II — вполне актуальны.

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В то же время он подчеркивает, что «надзорные органы должны быть оснащены более совершенными инструментами для выявления возможных манипуляций на рынке».

«Я даже предлагаю попросить людей, разрабатывающих инструменты искусственного интеллекта для торговли на рынках и тому подобное, включить автоматические выключатели в эти инструменты искусственного интеллекта. Это заставит их остановиться еще до того, как возникнет риск манипуляций», — предлагает Аннунциата техническое решение.

Отдельная проблема — это ответственность за действия AI, особенно когда речь идет о так называемой «торговле черного ящика», когда алгоритмы принимают решение без раскрытия логики своих действий.

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Некоторые эксперты считают, что необходимо обеспечить большую прозрачность работы таких систем и разработать новое законодательство, которое позволит привлечь к ответственности разработчиков или операторов AI, даже если они не собирались вводить в заблуждение инвесторов.

«Это чуть-чуть похоже на черепаху и зайца. Руководители, как правило, похожи на черепах, но манипуляторы, которые используют алгоритмы, — это зайцы, и их трудно догнать», — образно описал ситуацию Аннунциата.

УНН По материалам:

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