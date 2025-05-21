JPMorgan Chase разрешит клиентам покупать биткоины — Finance.ua

JPMorgan Chase разрешит клиентам покупать биткоины 21.05.2025, 01:34 — Криптовалюта

JPMorgan Chase разрешит клиентам покупать биткоины

Банк JPMorgan Chase разрешит клиентам покупать биткоины, но не будет предоставлять кастодиальные услуги.

Об этом сообщает CNBC

Соответствующий тезис высказал CEO банку Джейми Даймон:

«Мы собираемся разрешить вам покупать его [ биткоин ]. Но мы не будем сохранять эти активы. Мы собираемся включить его в выписки для клиентов».

Это фактически ставит JPMorgan Chase на одну ступень из Morgan Stanley. Последний предоставил своим консультантам возможность предлагать акции спотовых биткоин-ETF определенным инвесторам в августе 2024 года.

В начале мая 2025 года появилась информация, что банк может добавить торговлю уже непосредственно криптоактивами на платформу E*Trade.

При этом сам Даймон является криптовалютным скептиком. В декабре 2023 года, выступая в Банковском комитете Сената США, он поддержал полный запрет криптоактивов.

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Биткоин Даймон считает «децентрализованной схемой Понци». На ежегодном дне инвестора банка, который состоялся 19 мая 2025 года, он показал, что его мнение о виртуальных активах остается неизменным:

«Я не думаю, что вам следует курить, но я защищаю ваше право курить. Я защищаю ваше право на покупку биткоинов».

В CNBC отметили, ссылаясь на источник, что речь идет о торговле акциями спотовых биткоинов-ETF, а не покупке активов напрямую. Кто из инвесторов получит доступ к этой возможности, Даймон не уточнил.

Отметим, как JPMorgan Chase, так и Morgan Stanley связаны с правилами Федеральной резервной системы США. Это не позволяет им предлагать криптоактивы напрямую.

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