В JPMorgan предупредили о риске рецессии в США — Finance.ua

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В JPMorgan предупредили о риске рецессии в США

Мир
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В JPMorgan предупредили о риске рецессии в США
В JPMorgan предупредили о риске рецессии в США
Рецессия в американской экономике все еще возможна, несмотря на недавнее снижение взаимных импортных пошлин с Китаем, считает главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.
«Если рецессия наступит, я не знаю, насколько масштабной и продолжительной она будет. Надеюсь, мы избежим этого, но пока не стоит исключать такую ​​возможность», — сказал он в интервью Bloomberg TV.
Даймон отметил, что прислушивается к мнению экономистов своего банка, которые также не исключают спад в американской экономике. Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan в США сообщил, что вероятность рецессии «остается повышенной, но она ниже 50%».
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Напомним, 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).
Со временем США и Китай согласились на 90-дневную приостановку действия дополнительных пошлин: США снижают тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай со 125% до 10% на американские товары. Это решение стало результатом двухдневных переговоров в Женеве и направлено на уменьшение напряженности в двусторонних экономических отношениях.
По материалам:
НВ
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