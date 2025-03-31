Goldman Sachs существенно повысил оценку вероятности рецессии в США — Finance.ua

Goldman Sachs существенно повысил оценку вероятности рецессии в США Сегодня 20:21 — Мир

Goldman Sachs существенно повысил оценку вероятности рецессии в США

Goldman Sachs Group повысил оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев с 20% до около 35%. Аналитики ожидают введения администрацией Дональда Трампа на этой неделе импортных пошлин против всех ее торговых партнеров.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обновление предварительного прогноза с 20% связано с более низким базовым ростом, резким ухудшением настроений домохозяйств и бизнеса, а также заявлениями чиновников Белого дома о готовности «мириться с краткосрочными экономическими трудностями ради своей политики», отметили аналитики банка.

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Goldman Sachs ожидает объявления президентом Дональдом Трампом на этой неделе импортных пошлин против всех ее торговых партнеров в среднем на уровне 15%, хотя исключения из этих мер отдельных стран и товаров, по мнению аналитиков, могут снизить этот уровень.

Банк повысил прогноз базовой инфляции PCE на конец 2025 года до 3,5% в годовом исчислении, а прогноз роста ВВП на 2025 год снизил до 1%.

Из-за ожидаемого замедления экономики США Goldman Sachs повысил прогноз уровня безработицы на конец 2025 года до 4,5%.

Goldman Sachs перенес единственное снижение ставки в 2026 году на 2025 год и теперь ожидает три последовательных снижения в этом году — в июле, сентябре и ноябре. Это оставит прогноз окончательной ставки федерального фонда на уровне 3,50−3,75%.

«Хотя руководство ФРС пока что умаляет рост инфляционных ожиданий, мы считаем, что это затрудняет снижение ставок. Особенно это касается возможного роста безработицы, который может послужить основанием для таких решений», — отметили в Goldman Sachs.

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