Эксперты спрогнозировали вероятность рецессии в США в 20−40% — Finance.ua

Эксперты спрогнозировали вероятность рецессии в США в 20−40% Сегодня 05:23 — Мир

Эксперты спрогнозировали вероятность рецессии в США в 20−40%

Эксперты из JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Yardeni Research пересмотрели свой прогноз по поводу вероятности наступления рецессии в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты указанных организаций.

«Мы видим существенный риск того, что США впадут в рецессию в этом году из-за экстремальной политики США», — говорится в отчете JPMorgan Chase.

Эксперты банка повысили вероятность наступления рецессии в США с 30 до 40%. Их коллеги из Goldman Sachs — с 15% до 20%.

Аналитики из компании Yardeni Research оценили риск ухудшения экономической ситуации в 35%. В начале марта 2025 г. она составляла 20%.

В организации Morgan Stanley одновременно снизили прогнозируемую вероятность экономического роста и повысили инфляционные ожидания. Согласно ее отчету, рост реального ВВП составит 1,5% в 2025 году и 1,2% в 2026 году. Также эксперты компании ожидают роста индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении.

Это контрастирует с официальной позицией администрации Трампа. Так, в частности, глава Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил в интервью CNBC , что, несмотря на некоторые «провалы», есть также много причин для оптимизма относительно американской экономики.

Фондовый рынок столкнулся с обвалом в начале этой недели, 10−11 марта 2025 года. Индекс S&P 500 опустился в данный момент до $5564. Это новый минимум с сентября 2024 года. За месяц показатель просел на 7,7%:

Индекс S&P 500. Источник: TradingView.

Индекс Nasdaq Composite (IXIC) пережил самый плохой день с 2022 года, обвалившись на более чем 4% за 24 часа:

Индекс IXIC. Источник: TradingView.

Капитализация семи крупнейших технологических компаний в США снизилась на $750 млрд за сутки. Среди компаний, формирующих эту когорту, выделяется автопроизводитель Tesla.

Ее акции упали на 15,4%. Это позиция с самым большим проседанием в S&P 500:

Курс акций TSLA на бирже Nasdaq. Источник: TradingView.

Аналогичной динамикой отличился и крипторынок

incrypted По материалам:

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