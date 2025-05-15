Украина подписала первую международную конвенцию об искусственном интеллекте и правах человека — Finance.ua

Украина подписала первую международную конвенцию об искусственном интеллекте и правах человека Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Украина подписала первую международную конвенцию об искусственном интеллекте и правах человека, Фото: thedigital.gov.ua

Украина присоединилась к Рамочной конвенции Совета Европы об ИИ, правах человека, демократии и верховенстве права.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Документ определяет принципы, которые государство должно придерживаться в формировании законодательства и применении ИИ-продуктов в публичном секторе: уважение человеческого достоинства, прозрачность, недискриминация, защита конфиденциальности, надежность и безопасность.

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Подписание Конвенции состоялось в г. Страсбург, Франция, во время Конференции EURODIG 2025, когда заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков встретился с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Берном Берге. Конвенция вступит в силу после ратификации Верховной Радой.

«Стандарты в сфере искусственного интеллекта — вопрос безопасности миллионов украинцев. Скоро AI будет в «Дії» и «Мрії», поэтому важно уже определять принципы безопасного использования этой технологии в наших продуктах.

Также ранее Конвенцию подписали 15 правительств, среди которых Великобритания, США, Канада, ЕС, Израиль, Япония и другие технологические государства.

Принципы Конвенции будут косвенно распространяться на бизнес: государство будет создавать инициативы для частного сектора, которые помогут компаниям адаптировать принципы в разработке собственных продуктов. К примеру, Минцифра запустит методологию HUDERIA от Совета Европы. Она поможет оценивать AI-продукты на соответствие правам человека, демократии и верховенству права. Также важно, что Конвенция не распространяется на использование ИИ в обороне.

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