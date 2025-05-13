Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат — Finance.ua

Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат Сегодня 21:10

Индекс цифровой трансформации: какие регионы показали самый высокий результат

Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты индекса цифровой трансформации регионов и общин Украины за I квартал 2025 года.

По результатам измерения средний показатель Индекса составляет 30 баллов из 100 возможных. Среди лидеров — Днепропетровская (43 балла), Львовская (43 балла) и Тернопольская области (42 балла).

Самые высокие результаты регионы продемонстрировали в направлениях цифровизации публичных услуг, цифровой инфраструктуры и цифровых навыков. В то же время, именно цифровизация территориальных общин и цифровая экономика остаются более слабыми местами на региональном уровне.

Инфографика: Минцифры

Что касается общин, то средний Индекс цифровой трансформации — 16 баллов из 100 возможных. Самые высокие результаты в Криворожской (62,97), Винницкой (62,75), Тернопольской (60,35), Львовской (55,61) и Харьковской (54,57) общинах. Общины добились наилучших результатов в цифровизации публичных услуг и развитии цифровых навыков, однако цифровая инфраструктура и экономика остаются самыми слабыми направлениями.

Инфографика: Минцифры

Среди главных результатов общин за I квартал:

85 общин имеют индустриальные парки;

в 43% ІТ-предприятиях руководители — женщины;

в среднем по Украине общины оцифровали свои услуги для бизнеса на уровне 10%;

80 000 врачей, 240 000 учителей школ и 88 000 работников ОМС прошли Цифрограммы;

почти 12 000 населенных пунктов подключены к опто-волоконным сетям, а 23 000 населенных пунктов обеспечены мобильной связью 4G;

166 общин имеют интегрированную систему видеонаблюдения;

3 300 детсадов внедрили электронную очередь для зачисления ребенка в заведение;

1280 больниц внедрили онлайн-запись к врачу.

Инфографика: Минцифры

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