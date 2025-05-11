ИИ vs зуммеры: внедрение искусственного интеллекта дается большинству компаний нелегко — Finance.ua

ИИ vs зуммеры: внедрение искусственного интеллекта дается большинству компаний нелегко
Внедрение ИИ в компаниях приводит к конфликтам между отделами и встречает сопротивление от работников, особенно зуммеров.
Об этом свидетельствует исследование Writer, платформы генеративного искусственного интеллекта для предприятий, передает Work.ua.
1. Искусственный интеллект создает напряженность между ІТ-отделами и другими направлениями бизнеса
72% руководителей говорят, что решения о ИИ разрабатываются изолированно.
«ІТ-команды часто работают в собственных пузырях, полностью отделенных от других направлений бизнеса и сотрудников, которые будут использовать эти инструменты», — говорят исследователи.
2. Работники не удовлетворены качеством инструментов, предоставленных работодателями или одобренных ІТ-отделом
35% работников платят за собственные инструменты ИИ для использования на работе.
Это указывает на нехватку поддержки и согласованности со стороны руководства, так как 49% сотрудников сообщают, что им пришлось самостоятельно разбираться с генеративным искусственным интеллектом.
«Это не только создает финансовое бремя для работников, но и открывает ящик Пандоры рисков безопасности», — говорится в исследовании.
3. Рентабельность инвестиций кажется слишком далекой
62% руководителей считают, что понадобится минимум три года, чтобы увидеть окупаемость своих инвестиций в искусственный интеллект.
В то же время, негативные последствия они наблюдают уже сейчас. Около ⅔ руководителей говорят, что внедрение ИИ привело к напряженности и расколу среди работников.
4. Молодежь саботирует инициативы руководства по внедрению ИИ
31% сотрудников признают, что они активно работают против инициатив своей компании в области искусственного интеллекта. Эта цифра растет до 41% для поколения зуммеров.
Аналитики предполагают: сотрудники могут опасаться, что ИИ снизит их ценность, креативность или гарантию занятости. Кроме того, 24% работников считают, что ИИ увеличивает их рабочую нагрузку.
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