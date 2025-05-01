До 30% кода Microsoft уже создано с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua

До 30% кода Microsoft уже создано с помощью искусственного интеллекта Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

До 30% кода Microsoft уже создано с помощью искусственного интеллекта

До 30% кода, используемого в Microsoft, создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный директор компании Сатья Наделла в ходе беседы с Марком Цукербергом на конференции Meta LlamaCon, пишет Tech Crunch.

Генеральный директор Microsoft заявил, что искусственный интеллект уже широко применяется для написания кода в репозиториях компании, особенно на таких языках, как Python. Ранее технический директор Кевин Скотт прогнозировал , что к 2030 году ИИ будет генерировать до 95% всего программного кода.

В ответ на вопрос Сатья Наделлы Марк Цукерберг признался, что не знает точной доли кода, написанного ИИ в Meta. Между тем, Google сообщила, что более 30% ее внутреннего кода уже сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

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