Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта — Finance.ua
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Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта
Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта
Google запускает экспериментальные инструменты на базе ИИ для изучения языков. Новые функции предлагают персонализированные уроки, помогающие быстрее овладеть иностранным языком — с фразами, сленгом и даже с помощью камеры.

Как это работает

Компания Google представила три новых экспериментальных инструмента, использующих искусственный интеллект для обучения иностранным языкам. Их цель — сделать процесс изучения более гибким, персонализированным и приближенным к реальной жизни. Хотя эти эксперименты находятся на ранней стадии, в компании, похоже, пытаются составить конкуренцию Duolingo, используя мощности своей мультимодальной модели Gemini, сообщает TechCrunch.
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Первый инструмент называется «Крошечный урок». Он создан для быстрого усвоения конкретных фраз, нужных именно в этот момент. Пользователь описывает ситуацию, например, «поиск потерянного паспорта», а система генерирует соответствующие слова и грамматические конструкции, которые могут пригодиться в этой конкретной ситуации. Она также предлагает возможные реплики, например «Я не знаю, где я его потерял» или «Я хочу сообщить об этом в полицию».
Второй эксперимент называется «Slang Hang» и призван научить разговаривать не так, как в учебнике, а естественно — с использованием местного сленга. ИИ может злоупотреблять сленгом или придумывать слова, поэтому важно проверять информацию в надежных источниках.
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Третий инструмент — «Word Cam» — позволяет использовать камеру, чтобы изучать новые слова, связанные с предметами вокруг. Достаточно сделать фото, и Gemini распознает объекты на изображении, подписывая их языком, который вы изучаете.
По словам Google, цель этих экспериментов — сделать изучение языков более динамичным, контекстным и ориентированным на пользователя. Среди поддерживаемых языков — арабский, китайский, английский (варианты для США, Великобритании и Австралии), французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и несколько других, но украинского пока нет.
Все эти функции пока доступны через платформу Google Labs. Когда сервис планируется запустить для всех, неизвестно.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая, Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
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