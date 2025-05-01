Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

Google запускает персонализированные речевые уроки на основе искусственного интеллекта

Google запускает экспериментальные инструменты на базе ИИ для изучения языков. Новые функции предлагают персонализированные уроки, помогающие быстрее овладеть иностранным языком — с фразами, сленгом и даже с помощью камеры.

Как это работает

Компания Google представила три новых экспериментальных инструмента, использующих искусственный интеллект для обучения иностранным языкам. Их цель — сделать процесс изучения более гибким, персонализированным и приближенным к реальной жизни. Хотя эти эксперименты находятся на ранней стадии, в компании, похоже, пытаются составить конкуренцию Duolingo, используя мощности своей мультимодальной модели Gemini, сообщает TechCrunch

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Первый инструмент называется «Крошечный урок». Он создан для быстрого усвоения конкретных фраз, нужных именно в этот момент. Пользователь описывает ситуацию, например, «поиск потерянного паспорта», а система генерирует соответствующие слова и грамматические конструкции, которые могут пригодиться в этой конкретной ситуации. Она также предлагает возможные реплики, например «Я не знаю, где я его потерял» или «Я хочу сообщить об этом в полицию».

Второй эксперимент называется «Slang Hang» и призван научить разговаривать не так, как в учебнике, а естественно — с использованием местного сленга. ИИ может злоупотреблять сленгом или придумывать слова, поэтому важно проверять информацию в надежных источниках.

Третий инструмент — «Word Cam» — позволяет использовать камеру, чтобы изучать новые слова, связанные с предметами вокруг. Достаточно сделать фото, и Gemini распознает объекты на изображении, подписывая их языком, который вы изучаете.

По словам Google, цель этих экспериментов — сделать изучение языков более динамичным, контекстным и ориентированным на пользователя. Среди поддерживаемых языков — арабский, китайский, английский (варианты для США, Великобритании и Австралии), французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и несколько других, но украинского пока нет.

Все эти функции пока доступны через платформу Google Labs. Когда сервис планируется запустить для всех, неизвестно.

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