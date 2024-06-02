Лучшие города для жизни в Европе (инфографика) — Finance.ua

Лучшие города для жизни в Европе (инфографика) Сегодня 14:03 — Мир

Лучшие города для жизни в Европе (инфографика)

Комиссия ЕС задала жителям 83 городов Европы ряд вопросов о качестве их жизни. Несмотря на то, что опрос проводился ЕС, город-победитель не был местом назначения в блоке, хотя несколько городов ЕС попали в список.

Об этом пишет express.co.uk

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10. Клуж-Напока, Румыния

Столица Трансильвании, любимое место для короля Карла III, Клуж-Напока является десятым лучшим местом для жизни в Европе. Около 94 процентов жителей города были удовлетворены качеством жизни в нем. Более 70 процентов жителей сказали, что там легко найти работу.

9. Брага, Португалия

Брага является недооцененным местом отдыха в Португалии и его часто игнорируют в пользу Лиссабона и Порту. Однако этот красивый город является фантастическим местом для отдыха, а также отличным местом для жизни. Около 94 процентов жителей сказали, что счастливы жить там.

8. Росток, Германия

Прибрежный город на севере Германии, Росток является хорошим местом для детей и пожилых людей. Более 90 процентов жителей были счастливы жить там, в то время как он также получил высокую оценку удовлетворенности работой. Более 85 процентов людей сказали, что они удовлетворены своей работой.

7. Женева, Швейцария

Около 95 процентов людей счастливы, живя в Женеве. Этот швейцарский город является невероятно популярным местом для экспатов. Однако это не показало лучших результатов доступности жилья, и лишь восемь процентов жильцов сказали, что легко найти жилье за ​​свой бюджет.

6. Стокгольм, Швеция

Около 95 процентов людей были счастливы жить в Стокгольме. Однако в шведском городе также была проблема найти доступное жилье.

5. Гданьск, Польша

Польский портовый город был признан одним из лучших в мире для жизни. Более 95% опрашиваемых отметили, что совершенно удовлетворены.

4. Лейпциг, Германия

Более 95% людей удовлетворены своей жизнью в городе. Отмечают, что он — настоящая молодежная столица Германии.

3. Копенгаген, Дания

Свою радость от жизни в городе озвучили около 96% местных. Они подчеркивают, что их жизнь — стабильная и безопасная.

2. Гронинген, Нидерланды

Более 96% местных жителей — счастливы строить свое будущее там. Около 85% людей заявили, что чувствуют себя в безопасности.

1. Цюрих, Швейцария

Его признали самым лучшим городом для жизни на территории Евросоюза. Более 97% местных жителей довольны своей жизнью. Они говорят, что удовлетворены своей работой и уровнем комфорта в Цюрихе.

Справка Finance.ua:

Аналитики составили список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма. Лондон занял первое место. Поскольку «столица столиц» ловко преодолевает неизведанную, опасную территорию мира после Brexit и пандемии, она занимает первое место в рейтинге девятый год подряд.

Напомним, Киев стал лучшим городом мира 2023. Этот рейтинг стал по-настоящему особенным, ведь кроме 100 лучших городов был выбран и «Почетный лучший город мира 2023 года», им стал Киев. Агентство Resonance — ведущий консультант в сфере туризма, недвижимости и экономического развития опубликовал рейтинг «Топ 100 лучших городов мира 2023 года для жизни, работы, инвестиций и путешествий».

Киев — столица Украины, маяк мужества и стойкости против агрессора. Расположен на берегах Днепра — одной из самых больших рек Европы. Киев — крупный деловой центр Украины. Жилой фонд города представлен многоквартирными домами и современными жилыми комплексами. Транспортная инфраструктура — ​​это развитая система метро и автобусы, троллейбусы и трамваи. Город богат достопримечательностями.



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