Киев стал лучшим городом мира 2023: ТОП-5 городов — Finance.ua

Киев стал лучшим городом мира 2023: ТОП-5 городов Сегодня 10:00

Нынешний рейтинг стал по-настоящему особенным, ведь кроме 100 лучших городов был выбран и «Почетный лучший город мира 2023 года», им стал Киев.

Агентство Resonance — ведущий консультант в сфере туризма, недвижимости и экономического развития опубликовал рейтинг «Топ 100 лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий».

В очередной раз первую ступеньку занял Лондон, также в десятку вошли Париж, Нью-Йорк, Сингапур и Амстердам.

Как выбирали лучшие города 2023 года

Анализ проводится в городах, численность населения которых превышает 1000000 человек. Статистические показатели и качественную оценку местных жителей группируют в 6 основных категориях:

• Место — оценка климатических особенностей расположения, количество достопримечательностей, парков и зеленых зон, уровень преступности;

• Продукт — уровень развития инфраструктуры, количество аэропортов, качество транспортного сообщения, количество музеев, интересных достопримечательностей, рейтинг местных университетов, наличие больших конференц-залов.

• Досуг — категория, которая оценивает, чем наполнена жизнь в городе — еда, шоу, шоппинг и ночная жизнь. Количество интересных культурных мероприятий, качественных ресторанов, популярных шопинг-центров и ночных клубов, рекомендуемых местными жителями.

• Люди — чем более разнообразно население в городе, тем больше идей оно генерирует, ведь самым ценным ресурсом каждого города являются люди. В этой категории оцениваются уровень образования и процент трудоустроенного населения.

• Процветание — доходы граждан, уровень жизни и наличие или отсутствие крупных корпораций.

• Продвижение — частота освещения города в средствах массовой информации, количество онлайн-статей, ссылок и рекомендаций.

Почетный лучший город мира 2023 года — Киев

Киев — столица Украины, маяк мужества и стойкости против агрессора. Расположен на берегах Днепра — одной из самых больших рек Европы. Киев — крупный деловой центр Украины. Жилой фонд города представлен многоквартирными домами и современными жилыми комплексами. Транспортная инфраструктура — это развитая система метро и автобусы, троллейбусы и трамваи. Город богат достопримечательностями.

Символ Киева — это Киево-Печерская Лавра, исторический комплекс, построенный в 11 веке. Также в городе работают торговые, развлекательные центры, инновационные рестораны. Конечно, главное достижение, благодаря которому Киев получил звание «Почетного лучшего города мира» — это дух, то, что не смогли сломать российские войска. Мужественный украинский народ превратил российский план «Киев за три дня» в длительную и вовсе не победную войну для россии.

ТОП — 5 лучших городов мира

Лондон уже седьмой год удерживает лидирующую позицию и занимает первое место в рейтинге. Город стал лидером по 4-м категориям: «Продукт», «Досуг», «Люди» и «Продвижение». В 2022 году в Лондоне состоялось множество событий и мероприятий: Платиновый юбилей королевы, Цветочное шоу RHS Челси, Уимблдон и другие. Лондон по-прежнему возглавляет категорию рекламных акций, является лидером по количеству хештегов в Instagram, Facebook и обзорах TripAdvisor. Также город уже почти вернулся к допандемической мощи.

Вторую строчку занял Париж, признанный мировым лидером по количеству достопримечательностей и музеев. Снятие карантинных ограничений в стране привело к увеличению туристического потока. Этим летом путешественники потратили в Париже на 10% больше денег, чем в 2019 году. Также мэрия города ввела много программ по реконструкции Парижа, власти планируют уменьшить количество автомобильного трафика. Некоторые улицы полностью закрыли для машин и обустраивают зеленые зоны. Париж готовится принимать летние Олимпийские игры в 2024 году.

Нью-Йорк занял третье место, деловой центр удерживает лидерские позиции в категории «Продвижение». Численность населения города достаточно сильно сократилась в результате эпидемии коронавируса, однако многие жители в 2022 году снова вернулись в город. Также в Нью-Йорк вернулись и большие шоу. К привычному Центральному парку добавилась еще одна крупная зеленая зона — парк Литл-Айленд на берегу Гудзона.

Четвертую строчку занимает Токио. Несмотря на землетрясения, цунами и тайфуны, Токио долгое время удерживал первое место как один из самых безопасных мегаполисов на планете, он занимает 4 место в категории «Безопасность». Вопреки пандемии японское правительство остается непоколебимым, следуя своей цели — 60 миллионов посетителей и 136 миллиардов долларов дохода от туризма до 2030 года. В рамках программы в 2022 году был расширен международный терминал в Ханеде, главном аэропорту города. Также Токио заняло первое место в категории «Покупки». Число торговых центров в городе растет.

Замыкает Топ 5 Дубай — международный деловой и туристический центр, в котором соединились арабская классика и современная роскошь. Дубай стал первым сразу в двух категориях — «Люди» и «Место». Количество достопримечательностей и развлечений впечатляет, здесь проходит самая дорогая в мире гонка, построен самый глубокий бассейн для дайвинга, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса и т.д.

Также в рейтинг попали и другие города мира. Самый старый город Франции Марсель отличился большим количеством солнечных дней, в среднем 300 в год. Кельн открыт для бизнеса и развлечений. Умный и практичный Осло занял лидерские позиции в категории «Люди». Бангкок держит звание транспортного узла Юго-Восточной Азии. В категории «Процветание» отличилась Доха за самый высокий ВВП на душу населения и низкую безработицу. Пекин стал лидером из-за наибольшего количества штаб-квартир мировых корпораций, расположенных здесь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.