Лучшие города мира для посещения в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Лучшие города мира для посещения в 2024 году (инфографика) Сегодня 17:28 — Мир

Лучшие города мира для посещения в 2024 году (инфографика)

Портал о путешествиях и развлечениях Time Out представил свежий список лучших городов мира для посещения в 2024 году.

Как отмечают составители рейтинга, его основой стал глобальный опрос местных жителей, в частности, о качестве и доступности еды, культуре и ночной жизни в их городе. Также у горожан спрашивали, счастливы ли они в своем городе, красиво ли там и легко ли заводить социальные связи. Кроме обычных граждан, также были опрошены эксперты по путешествиям и городской жизни. Всё это должно помочь туристам выбрать следующее место для отдыха.

Возглавил рейтинг город Нью-Йорк в США. Эксперты отметили, что этот город «никогда не спит», поскольку многие его рестораны, бары и магазины работают 24 часа в сутки. То же самое можно сказать и о «неспящем» духе города.

Этот динамичный мегаполис всегда адаптируется, внедряет инновации и расширяет границы. В городских галереях и музеях постоянно проходят выставки, в разных районах города проходит множество самых разных фестивалей, и независимо от времени года в Нью-Йорке всегда можно найти хорошую вечеринку.

УНІАН По материалам:

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