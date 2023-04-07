Курс доллара летом: эксперт рассказал, почему на нем можно будет заработать — Finance.ua

Курс доллара летом: эксперт рассказал, почему на нем можно будет заработать Сегодня 20:06 — Валюта

Курс доллара летом: эксперт рассказал, почему на нем можно будет заработать

Уже летом украинцам следует ожидать очередной девальвации гривны. Это может помочь наполнить госбюджет, но вряд ли эта девальвация будет слишком большая.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии «Телеграфу».

Так, по его мнению, властям выгодно периодически опускать курс гривны , чтобы добиться дополнительных поступлений в государственный бюджет от импортеров и экспортеров.

Читайте также Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка Украины

«Если за доллар летом будут давать больше, чем сейчас, то бюджет получит больше гривны от пошлины при импорте. Так же больше гривны при обмене, а значит и налогов, заплатят и экспортеры, вернув обратно экспортную выручку. Тем самым бюджет получит дополнительные поступления», — объясняет выгоду возможной девальвации гривны этим летом Борис Кушнирук.

По его словам, удобнее всего подобную операцию проводить именно летом, поскольку девальвация гривны автоматически повлечет за собой рост цен, но летом этот процесс традиционно замедляется. То есть падение курса гривны и рост цен именно летом ударят не так сильно, как в любое другое время года.

Читайте также Эксперт рассказал, какого курса ждать в апреле

В результате накануне лета будет выгодно купить доллар в момент падения его курса и летом продать при возможном росте.

Справка Finance.ua:

В марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022;

Меморандум с МВФ предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару при определенных условиях. Но пока оснований для этого нет;

Как сообщали в ICU, наличный курс гривны увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает рост.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.